Харьковщина увеличила производство с/х продукции на 5,3%

Харьков. В Харьковской области в январе-июне 2010 года индекс сельскохозяйственного производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 105,3%, в том числе на сельскохозяйственных предприятиях – 110,6%, в хозяйствах населения – 100,9%.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Харьковской области.

По данным облстата, за январь-июнь производство всех видов мяса в живом весе увеличилось на 3,6% – до 57,6 тыс. т, производство яиц птицы всех видов увеличилось на 18,5% – до 535,4 млн. штук. При этом снизилось производство молока на 2,1% – до 228,1 тыс. т.

В хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 июля поголовье крупного рогатого скота сократилось на 1,8% и составило 224,5 тыс. голов, в том числе поголовье коров сократилось на 3,2% – до 98,2 тыс. голов. При этом увеличилось поголовье свиней на 13,9% – до 282,5 тыс. голов, поголовье овец и коз увеличилось на 6,5% – до 99,6 тыс. голов, поголовье птицы увеличилось на 1,8% – до 11175,6 тыс. голов.