На Черниговщине объем фермерских угодий вырос на 3,7 тыс. га

Чернигов. На Черниговщине в І полугодии объем фермерских угодий вырос на 3,7 тыс. га – до 78,5 тыс. га. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

На сегодня фермеры Черниговской области имеют в пользовании 78,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий, из которых 74 тыс. га – пашня (год назад, соответственно, 74,8 тыс. га и 71,7 тыс. га). Из общей площади сельскохозяйственных угодий 86,4% взято в аренду.

В среднем на одного фермера, занимающегося сельскохозяйственной деятельностью, приходится 194 га сельскохозяйственных угодий, в том числе 184 га пашни. Год назад, соответственно 184 га и 177 га.

На 1 июля 2010 года в Черниговской области зарегистрированы 472 фермерских хозяйства, в т.ч. 392 действующих.

Больше всего действующих фермерских хозяйств находится в Черниговском (39), Бахмацком (38), Ичнянском (36) и Прилуцком (35) районах.