Аграрии Кировоградщины собрали первый миллион ранних зерновых

Кировоград. Аграрии Кировоградской области собрали первый миллион тонн ранних зерновых культур.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития в Кировоградской области Иван ВЛАДОВ.

По его словам, урожай собран с площади 448,2 тыс. га, что составляет 70% общих площадей. Уже получено 1 млрд. 081,4 млн. тонн зерна при средней урожайности 24,1 ц/га.

И.ВЛАДОВ отметил, что при благоприятных погодных условиях уборка ранних зерновых завершится к концу этой недели. Всего ожидается собрать 2,3 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур.

Начальник управления сообщил, что зерно, которое поступает на элеваторы, преимущественно ІІ та І класса. В то же время, по сравнению с прошлогодним урожаем аграриями собрано на 300 тыс. тонн меньше ранних зерновых.