Полтавщина намолотила первый миллион ранних зерновых

Полтава. Об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА.

По ее данным, в области уже успешно завершили жатву хлеборобы Новосанжарского, Машевского и Миргородского районов. Они собрали 151,2 тысячи тонн зерна.

С хорошим урожаем хлеборобов поздравили председатель Полтавской облгосадминистрации Александр Удовиченко и председатель Полтавского облсовета Владимир Марченко.

«Поздравляем хлеборобов и всех полтавчан с выдающимся достижением - сбором миллиона тонн ранних зерновых. Такой урожай показывает готовность наших сельхозпредприятий к результативной работе, подтверждает хлеборобский славу полтавской земли и служит залогом благополучия, достатка и благополучия всей Полтавщины. Сердечно желаем хлеборобам Полтавского края крепкого здоровья и новых успехов в труде », - говорится в поздравлении.