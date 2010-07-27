Семьи погибших во время наводнения получат по 100 тыс. грн.

Семьи трех погибших во время наводнения буковинцев получат от государства по 100 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черновицкой облгосадминистрации, эти средства выделены согласно распоряжению Кабинета министров Украины от 29 июня 2010 года №1274-р “О выделении средств для проведения неотложных мероприятий по ликвидации последствий стихийного бедствия, произошедшего 22-29 июня 2010 года в Черновицкой области”.

Глава Черновицкой областной государственной администрации Михаил ПАПИЕВ посетил семьи, выразил им соболезнования в связи с потерей родственников и передал платежки на получение средств.

М.ПАПИЕВ заверил членов семей погибших, что областная исполнительная власть будет помогать им.

Как сообщал УНИАН, в результате длительных, сильных дождей с 22 по 29 июня от разлива рек, прорыва дамб, подъема грунтовых вод, накопления в низинах стоковых вод и активизации оползневых процессов в 10 районах Черновицкой области, по результатам сплошного обследования, признаны пострадавшими 294 населенных пункта, в том числе г. Черновцы.

Стихией было разрушено и повреждено 2 тыс. 82 жилых дома.

Погибло три человека (в том числе двое детей 1996 и 2001 г.р.), 1 человек считается пропавшим без вести.