Молокоперерабатывающая отрасль Тернопольщины увеличила производство

В Тернопольской области в 1-м полугодии объемы производства в молокоперерабатывающей отрасли сравнительно с аналогичным периодом 2009 года выросли на 23,4%.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности областного управления агропромышленного развития Андрей МАЙКА, молока в 1-м полугодии в области выработано 19,47 тыс. тонн, что на 10,9% больше, чем в январе-июне 2009 года.

В частности «Тернопольский молокозавод» произвел 13,5 тыс. т (+46%).

Сыров жирных произведено 2,75 тыс. т, что на 9,3% больше, чем в январе-июне 2009 г. В частности Борщивский сырзавод произвел 887 т (-18%), Кременецкий молокозавод - 887 т (+34%), Бучацкий - 335 т (-12%). Существенное повышение объемов производства на Кремецком заводе А.МАЙКА объяснил расширением рынков сбыта.

В целом твердые сыры в области производят 5 предприятий.

Также, по информации А.МАЙКИ, производство мороженого в области в 1-м полугодии уменьшилось на 0,7% - до 1,953 тыс. т. Мороженое в области производит одно предприятие.

Всего в 1-м квартале в области работало 9 предприятий молокоперерабатывающей промышленности, которые имеют существенное влияние на показатели отрасли.