Мясоперерабатывающая отрасль Тернопольщины увеличила производство

В Тернопольской области предприятия мясоперерабатывающей отрасли в 1-м полугодии сравнительно с аналогичным периодом 2009 года увеличили объемы производства на 7,4%.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности областного управления агропромышленного развития Андрей МАЙКА, мяса и мясной продукции в январе-июне т.г. выработано 3,149 тыс. тонн, что на 15,5% меньше, чем в январе-июне 2009 года. Колбасных изделий произведено 499 т (-2,7%), консервов из говядины – 100 т (в 100 раз больше, чем в январе-июне 2009 г.).

Уменьшение объемов производства мясной продукции в области в 1-м полугодии 2009 г. А.МАЙКА объяснил реорганизацией предприятия «Заготсбыт» Ланивецкого района, которое по причине многомесячного простоя сократило производство на 47%. На двух предприятиях Пидволочиского района, которые произвели 74% от общего объема по области, также объемы производства снизились на 4%, до 2,35 тыс. т. Падение показателей А.МАЙКА поясняет сокращением спроса и отсутствием рынков сбыта.

В целом в 1-м полугодии в области производством мясной продукции занималось 10 предприятий, мясных консервов – 2, производство колбас осуществляло в области 5 предприятий.