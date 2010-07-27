В Тернопольской области до конца года построят элеватор

В Хоросткове (Тернопольской обл.) до конца этого года группа компаний "Мрия" построит элеватор, рассчитанный на хранение и доведение до посевных кондиций 50 тыс. т зерна.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, об этом заявил председатель наблюдательного совета группы компаний «Мрия» Иван ГУТА.

По его данным, основные работы будут завершены уже в сентябре этого года. «Запуск элеватора даст возможность хранить семена на протяжении 1-2 лет, в качестве резервного или страхового фонда, как это практикуется на западе. Он пояснил, что элеватор строится в Хоросткове потому, что здесь действует «мощная научно-исследовательская база области».