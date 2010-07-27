На Тернопольщине объемы производства масла выросли на 41%

В Тернопольской области в 1-м полугодии 2010 г. объемы производства масла сравнительно с аналогичным периодом 2009 года выросли на 514 тонн, или на 41%.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности областного управления агропромышленного развития Андрей МАЙКА, всего было за полгода в области было выработано 1,765 тыс. тонн масла. Больше всего масла произвели Кременецкий молокозавод – 710 т (рост по сравнению с январем-июнем 2009 г. - 45%), предприятие «Альма-Вита» – 535 т (+30%), Тернопольский молокозавод – 390 т (+76%).

Увеличение объемов производства масла в области А.МАЙКА объясняет расширением рынков сбыта, а также сокращением легального и нелегального импорта, что стимулировало местных производителей нарастить производство.

В целом на Тернопольщине в 1-м полугодии 2010 г. масло производили 9 предприятий. Крупнейшими производителями являются ЗАО «Кременец-молоко», Теребовлянское ЧП «Альма-Вита» и ЗАО «Тернопольский молокозавод».