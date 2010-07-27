Сельское хозяйство на 90% готово к переходу на рыночные отношения

Министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК убежден, что сельское хозяйство Украины на 90% готово к полному переходу на рыночные отношения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил сегодня в Житомире на совещании по вопросу обсуждения комплексной Программы реформирования и развития сельского хозяйства Украины в Житомирской областной гостелерадиокомпании.

По его словам, "это уже есть факт, это тот путь, который страна добровольно выбрала и по которому успешно двигается".

При этом Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что в разработанной правительством, учеными и руководителями мощных агрокорпораций Программе реформирования и развития сельского хозяйства Украины поставлена цель качественно реформировать ключевые отрасли сельского хозяйства.

Он уточнил, что поскольку аграрный сектор экономики страны в последние годы успешно развивается, то "тут речь не может идти о каких-либо радикальных изменениях, о силовых реформах, о реформах" ради галочки или как дань моде, или же в угоду Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ".

В целом, сказал Н. ПРИСЯЖНЮК, в стране есть все предпосылки для успешного реформирования АПК, среди которых не последнее место занимает доверие Всемирного банка и Европы. Он также отметил необходимость при проведении таких реформ сберечь уникальность Украины.

Министр также назвал приоритеты в плане реформирования АПК - развитие растениеводства, свиноводства и молочного скотоводства.

Как сообщал УНИАН, министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК 16 июня презентовал Комплексную государственную программу реформ и развития сельского хозяйства Украины и Отраслевую программу социально-экономического развития сельских территориальных общин.

«В Комплексной программе мы ставим целью качественно реформировать ключевые системообразующие отрасли сельского хозяйства. Но речь идет не о методах «жесткой силы». Радикальные, стрессовые реформы неприемлемы и недопустимы. Это системные, поэтапные, конструктивные реформы, с учетом предыдущих достижений и ошибок», - заявил министр.

Для реализации стратегических целей необходимо создать Аграрный банк, который бы предоставлял весь спектр банковских услуг для агропроизводителей; Государственный земельный ипотечный банк для регулирования процессов на рынке земли сельскохозяйственного назначения; эффективно действующую Аграрную биржу для продвижения нашей продукции на внешние рынки; национального оператора на рынке зерна, а также цивилизованное страхование аграрных рисков и поддержки сельхозпроизводителей.

МинАП оценивает реализацию комплексной государственной программы реформ и развития сельского хозяйства на 2011-2017 гг. в 85,952 млрд. грн. Такая сумма заложена в концепции госпрограммы, опубликованной на сайте Минагрополитики.

Согласно документу, на 2011-2017 гг. предполагается поддержка со стороны государства (невозвратные средства) в размере 16,898 млрд. грн., и на возвратной основе – 32,2 млрд. грн. Кроме того, учтены обязательства прошлых лет в размере 3 млрд. грн.

Также на реализацию программы на указанный период планируется привлечь средства предприятий в размере 29,811 млрд. грн. и средства инвесторов – 4,044 млрд. грн.

В частности, на развитие растениеводства в 2011-2017 гг. планируется направить 51,415 млрд. грн., в том числе из бюджета на безвозвратной основе – 8,905 млрд. грн., и на возвратной – 30,6 млрд. грн. на свиноводство в целом планируется направить 12,874 млрд. грн., в том числе из госбюджета на безвозвратной основе 2,23 млрд. грн. и на возвратной – 1,6 млрд. грн. На молочное скотоводство планируется направить 18,662 млрд. грн., в том числе из госбюджета на безвозвратной основе 5,762 млрд. грн.