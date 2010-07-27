Министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК убежден, что закон о рынке земли будет принят не позже 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил сегодня в Житомире на совещании по обсуждению комплексной Программы реформирования и развития сельского хозяйства Украины в Житомирской областной гостелерадиокомпании.

По его словам, "рано или поздно этот закон о рынке земли – но не позже 2012 года – будет принят".

При этом Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что "этот закон должен оправдать ожидания украинских селян относительно справедливого подхода к рыночным земельным отношениями, и не допустить, чтобы вся земля была приватизирована внешними финансовыми структурами, которым необходимо капитализировать свои ресурсы, свои средства".

"Мы ежедневно в Минагрополитики ведем дискуссии по этому вопросу со специалистами, и пока нет еще единого мнения в этом вопросе", - сказал министр.

Он уточнил, что в сентябре - октябре будет готов согласованный на всех уровнях вариант названного закона.

В целом, отметил Н.ПРИСЯЖНЮК, опросы Минагрополитики и других специалистов показали, что больше 70% крестьян ждут принятия Закона о рынке земли в Украине.

Как сообщал УНИАН, 19 января т.г. парламент преодолел вето Президента на закон о моратории на продажу земли до 2012 года, и, в соответствии с Конституцией Украины, Президент должен был его подписать.

2 февраля т.г. на сайте Верховной Рады был обнародован закон о продлении моратория на продажу земли до 2012 года.