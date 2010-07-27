Цены на российское зерно вырастут в 1,5 – 2 раза. Об этом заявил президент Национального союза зернопроизводителей Павел СКУРИХИН, сообщили УНИАН в пресс-службе союза.

«Российское зерно в результате снижения урожая из-за засухи может подорожать в 1,5-2 раза, по сравнению с прошлым годом, – по крайней мере, ниже 5,5 тыс. рублей (183,3 долл.) за тонну зерна третьего класса продавать зерно в этом году будет нецелесообразно», - считает П.СКУРИХИН.

Однако, по прогнозам президента Союза, на конечных потребителях удорожание зерна сказаться не должно.