Аграрии Крыма уже собрали 1,2 млн. тонн зерновых

Крымские аграрии собрали 1,2 млн. тонн ранних зерновых культур, уборка продолжается. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Совета министров Крыма.

«Мы дойдем до отметки 1 миллион 400 тысяч тонн. Считаю, что, учитывая проблемы с погодой, мы достигли максимального результата. К сожалению, природные аномалии (ливни и жара - УНИАН) очень повлияли на урожайность - она составила 20 центнеров с гектара. Мы планировали собрать до 30 центнеров. Агрофирмы недополучили до 500 тысяч тонн зерна и около 40 миллионов гривень», - сказал крымский премьер Василий ДЖАРТЫ.

Органы власти возместят убытки аграриям, которые не смогли собрать ожидаемый урожай зерновых из-за сложных погодных условий, заявил В.ДЖАРТЫ, не уточнив, когда будут выделены деньги.

«Мы собрали акты о размере ущерба, и Кабинет министров Украины, Министерство аграрной политики окажут аграриям материальную помощь», - сказал он.

По словам председателя Совмина, комиссия по чрезвычайным ситуациям, работающая в Крыму, рассмотрит вопрос корректировки государственных стандартов, от которых зависит стоимость зерна.

«Те ГОСТы, которые действуют сегодня, не сможет выдержать никакая экономика. Я буду выступать на заседании комиссии, буду предлагать, чтобы схема формирования цен на зерно позволяла крымским производителям не только выходить на себестоимость, но и иметь от своей работы экономический эффект, выгоду», - сказал В.ДЖАРТЫ.

Как сообщал УНИАН, крымские аграрии планировали собрать 1,6 млн. тонн зерна до 20 июля, но их планам помешала погода.

Уборку планируется завершить до 1 августа.