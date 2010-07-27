Завтра в Украине будет жаркая погода

28 июля в западных областях Украины будет облачная погода с прояснениями. Ожидаются грозовые дожди, ночью местами сильные, в Карпатском регионе очень сильные дожди.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Температура будет ночью 12-17°, днем 17-22°, в Карпатах ночью 7-12°, днем 10-15°. В восточной части Украины будет небольшая облачность, сухо и жарко: температура ночью 17-22°, днем 34-39°. На остальной территории ожидается переменная облачность, пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 17-22 м/с, в северных и центральных областях местами сильные дожди; температура ночью 16-21°, на побережье морей до 25°, днем 27-32°. Ветер в Украине северо-западный (в восточной части - юго-восточный), 5-10 м/с.

В Киеве и области сохранится переменная облачность. Пройдет кратковременный дождь, гроза, днем местами сильный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем при грозах местами шквалы 17-22 м/с и град. Температура ночью по области 16-21°, днем 27-32°. По г. Киеву ночью около 20°, днем 27-29°.

27 июля температура воды в Черных и Азовских морях 25-29°, в Днепре возле Киева 26°.