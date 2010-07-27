В Харьковской обл. ранние зерновые собраны на 74% площадей
17:55, 27 июля 2010Агро
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Намолочено 758 тыс. т зерна
Состоянием на 26 июля в Харьковской области скошено 426,7 тыс. га ранних зерновых (74% от запланированной площади), обмолочено 422 тыс. га.
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития ОГА.
По данным ГУ, всего намолочено 758 тыс. т. зерна при средней урожайности 18 ц/га.
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