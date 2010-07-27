В Харьковской обл. ранние зерновые собраны на 74% площадей

Состоянием на 26 июля в Харьковской области скошено 426,7 тыс. га ранних зерновых (74% от запланированной площади), обмолочено 422 тыс. га.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития ОГА.

По данным ГУ, всего намолочено 758 тыс. т. зерна при средней урожайности 18 ц/га.