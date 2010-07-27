В Херсонской обл. намолотили 1,22 млн. т ранних зерновых

По состоянию на вторник 27 июля, аграрии Херсонской области намолотили 1,228 млн тонн ранних зерновых, собрав урожай на площади 597,6 тыс га, или 90% от прогноза.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении агпропромразвития Херсонской областной государственной администрации.

В управлении уточнили, что средняя урожайность ранних зерновых в области составляет 20,7 ц/га против 23,7 ц/га в 2009 году.

По данным управления, уборка ранних зерновых в регионе завершится до конца текущей недели, а с учетом поздних зерновых в регионе планируется собрать до 1,5 млн тонн зерна.

Напомним, что ранее Херсонская ОГА снизила прогноз валового сбора зерновых в регионе в 2010 г до 1,5 млн тонн вместо ранее прогнозированных 1,83 млн тонн.