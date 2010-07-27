В Украине будет единый государственный зерновой оператор

Министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявляет, что правительство планирует вскоре создать в Украине новую структуру - единый государственный зерновой оператор.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Житомирской областной гостелерадиокомпании.

По его словам "единый государственный зерновой оператор в Украине обязательно скоро будет создан, и этой инициативе уже больше года".

При этом Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что "предыдущее руководство Минагрополитики начало эту работу, теперь она продолжается".

"Это не какое-то ноу-хау, поскольку государственные зерновые операторы существуют во многих странах для того, чтобы зернотрейдеры не диктовали государству и крестьянам свои условия, образно говоря, "не делали погоды", так, как они, например, пытались сделать это в мае текущего года", - сказал министр.

Он уточнил, что "единый государственный зерновой оператор или, можно еще сказать, так называемый национальный зернотрейдер, будет определять, какая цена для товаропроизводителей будет возможной, полезной и привлекательной ".

В целом, отметил министр, "правительство и Минагрополитики также планируют сделать так, чтобы и зернотрейдеры могли спокойно, в правовом поле, покупать зерно, чтобы не возникало у них проблем с возвратом НДС".

Как сообщал УНИАН, в презентованной в июне т.г. Комплексной государственной программе реформ и развития сельского хозяйства Украины предусматривается создание Национального оператора на рынке зерна наряду с Аграрным банком, Государственным земельным ипотечным банком и Аграрной биржей.