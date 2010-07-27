«Крымский винный дом» увеличил продажи ТМ «Oreanda»

«Крымский винный дом», крупный производитель винодельческой продукции, в первом полугодии т.г. увеличил продажи вин ТМ «Oreanda» на 15% против аналогичного периода 2009 г. - до 1,73 млн. литров.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

При этом объем производства вин ТМ «Oreanda» вырос на 14% - до 280 тыс. л.

Справка УНИАН. ДП «Крымский винный дом» производит винодельческую продукцию ТМ «Oreanda». Предприятие владеет 1,4 тыс. га собственных виноградников.

С 2007 года ДП "Крымский винный дом" входит в холдинг, который объединяет ЛВЗ "Хортиця", ЗАО "Одесский коньячный завод", ООО "ТД "Мегаполис" и ООО "ТД "Мегаполис" (РФ).

По итогам 2009 года ДП «Крымский винный дом» реализовало 8,1 млн. литров вина, что на 14% превышает показатель 2008 года, продажи игристых вин Oreanda выросли на 22% – до 1,48 млн. л.