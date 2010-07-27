В Винницкой обл. намолочен первый миллион тонн зерна

В Винницкой области намолочен первый миллион тонн зерна.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван МОВЧАН.

По его словам, на 27 июля зерновые ранней группы обмолочены на площади 336,226 тыс. га, или 52% от общей площади (652,011 тыс. га), намолочено 1 млн. 018,219 тыс. тонн зерна нового урожая. Урожайность зерновых составляет 30 ц/га.

Под озимым ячменем обмолочено 65,874 тыс. га (96%), намолочено 190,301 тыс. тонн, урожайность составляет 29 ц/га.

Озимая пшеница убрана с площади 167,659 тыс. га (46%), намолочено 555,793 тыс. тонн, урожайность – 33 ц/га.

Озимый рапс обмолочен на площади 24,875 тыс. га (85%), намолочено 48,342 тыс. тонн, урожайность – 19 ц/га.

Яровой ячмень убран с 90,368 тыс. га (56%), намолочено 247,116 тыс. тонн, урожайность – 27 ц/га.

Горох обмолочен на площади 10,409 тыс. га (66%), намолочено 20,662 тыс. тонн, урожайность – 20 ц/га.

Рожь убрана с 1,045 тыс. га (13%), намолочено 2,185 тыс. тонн, урожайность – 21 ц/га.

На уборке урожая работает 2606 комбайнов, в том числе 539 – привлеченных с других регионов.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области прогнозируется получить около 3 млн. тонн зерновых. Посевная площадь в 2010 году по области составляет 1 млн. 539 тыс. га, что на 14 тыс. га больше, чем в 2009 году.

В целом в Винницкой области имеется около 2 млн. га сельскохозяйственных земель.