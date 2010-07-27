Украина разрешила ввоз из Румынии птицы

Государственный комитет ветеринарной медицины Украины разрешил ввоз в Украину из Румынии птицы, продукции и сырья из нее.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомветмедицины.

Согласно сообщению, ограничение отменено в связи со стабилизацией эпизоотической ситуации по заболеванию птицы высокопатогенным гриппом на территории Румынии.

Как сообщал УНИАН, в марте т.г. Украина запретила ввоз птицы, продукции и сырья из нее из Румынии в связи с регистрацией заболевания птицы высокопатогенным гриппом на территории Румынии.