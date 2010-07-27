Украина разрешила ввоз из Румынии птицы
20:48, 27 июля 2010Агро
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И продукции из нее
Государственный комитет ветеринарной медицины Украины разрешил ввоз в Украину из Румынии птицы, продукции и сырья из нее.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомветмедицины.
Согласно сообщению, ограничение отменено в связи со стабилизацией эпизоотической ситуации по заболеванию птицы высокопатогенным гриппом на территории Румынии.
Как сообщал УНИАН, в марте т.г. Украина запретила ввоз птицы, продукции и сырья из нее из Румынии в связи с регистрацией заболевания птицы высокопатогенным гриппом на территории Румынии.
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