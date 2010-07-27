Украина запретила ввоз из России животных

20:52, 27 июля 2010
Агро
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Восприимчивых к ящуру

Государственный комитет ветеринарной медицины Украины запретил ввоз из Сибирского Федерального Округа Российской Федерации восприимчивых к ящуру животных, продукции и сырья из них.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Госкомветмедицины.

Указывается, что, согласно официальному сообщению Международного эпизоотического бюро, отмечается заболевание животных ящуром в Российской Федерации, в частности на территории Забайкальского края.

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