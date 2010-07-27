Присяжнюк: нужна единая концепция адаптации агросектора

Министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК убежден, что в Украине необходимо разработать единую концепцию адаптации агросектора к современным условиям

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в Житомире на пресс-конференции.

По его словам, "в стране уже определились разные точки зрения относительно путей такой адаптации и развития современного АПК - индустриальная, путем строительства мощных корпораций, есть сторонники активного развития фермерства, а также те, кто выступает за активное развитие индивидуального крестьянского сектора".

При этом Н. ПРИСЯЖНЮК отметил, что "в этих процессах свое слово должна также сказать наука".

Он также сообщил, что Минагрополитики сейчас активно работает над этой концепцией, как и над созданием паспортов сельскохозяйственных земель каждого района страны.

"Все это направлено на то, чтобы мы в Украине вернулись к правильному возделыванию почвы, к научно рекомендованной поддержке плодородия почв", - подчеркнул министр.