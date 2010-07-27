Присяжнюк: Кабмин займется недобросовестными инвесторами

Кабинет Министров Украины разработал план, который поможет дисциплинировать недобросовестных инвесторов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Житомире министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, в стране есть много недобросовестных инвесторов, которые арендуют сельскохозяйственные земли, но не возделывают их, а также совершают другие действия, которые часто идут вразрез с интересами государства и селян.

Позже во время поездки по Андрушевскому району в сельскохозяйственном предприятии «Старокотельнянское» Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что «правительственный план рассчитан на создание государственного ипотечного банка, создание земельного кадастра и рынка земли».

«Необходимо использовать опыт залога права аренды земель», – сказал министр.

Он уточнил, что «таким образом в стране будет защищен от колебаний рынка, беззакония и украинский аграрий-товаропроизводитель, и инвестор».