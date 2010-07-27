Потребность Сумской обл. в зерне составляет 200 тыс. т

Потребность Сумской области в продовольственном зерне на 2010-2011 маркетинговый год составляет 200 тысяч тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Сумской облгосадминистрации Сергей СЛИЗКИЙ во время совещания по вопросам обеспечения области продовольственным зерном на 2010-2011 гг.

По его словам, в этом году уборка ранних зерновых и зернобобовых культур началась немного раньше, чем в прошлом. На сегодняшний день обмолочено 280 тыс. га, или 66% от площади уборки, намолочено 610,6 тыс. тонн зерна. При этом потребность в продовольственном зерне на 2010-2011 МГ составляет 200 тыс. тонн. Переходящие остатки продовольственного зерна составляют 15 тыс. тонн.

Кроме того, С.СЛИЗКИЙ отметил, что согласно распоряжению председателя Сумской ОГА «Об организации уборки ранних зерновых и зернобобовых культур урожая 2010 года» определен трехмесячный неснижаемый запас продзерна урожая 2010 года для региональных потребностей в объеме 45 тыс. тонн.