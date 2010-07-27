Хлеб в Украине может подорожать
Министр аграрной политики Николай Присяжнюк: "Цена на зерно выросла..."
Министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК не исключает возможности повышения цен на хлеб из зерна нового урожая.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Житомире.
По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, вопрос цены на хлеб в стране остается сложным.
"С одной стороны, мы удовлетворены, что цена на зерно растет, с другой стороны – понимаем, что есть производители зерна и есть перерабатывающая отрасль - производители хлеба, которые не смогут удержать ценовую политику, поскольку цена на зерно выросла", - сказал он.
Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что Министерство агрополитики отвечает в основном за объемы производства, качество обработки земли, севооборот и плодородие земли, а за ценовую политику – Министерство экономики.
По словам министра, он пытался убедить членов правительства в том, что выращенный хлеб необходимо продать как можно дороже, чтобы иметь оборотные средства и быть конкурентоспособными.
По мнению Н.ПРИСЯЖНЮКА, Минэкономики и Министерство социальной защиты должны продумать механизмы защиты малоимущих. Он также пообещал правительственные зерновые интервенции с помощью Аграрного фонда для удержания цены на хлеб.
Министр напомнил, что для стабилизации цен на хлеб в Украине каждый регион страны должен сформировать свой зерновой фонд.