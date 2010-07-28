В Херсонской области намолочено 1,22 млн т. ранних зерновых
Собрано 90% от плана
Аграрии Херсонской области намолотили 1,228 млн тонн ранних зерновых, собрав урожай на площади 597,6 тыс га, или 90% от прогноза.
Об этом УНИАН по данным на 27 июля сообщили в Главном управлении агропромразвития Херсонской областной государственной администрации.
В управлении уточнили, что средняя урожайность ранних зерновых в области составляет 20,7 ц/га против 23,7 ц/га в 2009 году.
В управлении также отметили, что уборка ранних зерновых в регионе завершится до конца текущей недели, а с учетом поздних зерновых в регионе планируется собрать до 1,5 млн тонн зерна.
Напомним, что Херсонская ОГА снизила прогноз валового сбора зерновых в регионе в 2010 г до 1,5 млн тонн вместо ранее прогнозированных 1,83 млн тонн.