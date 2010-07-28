На Тернопольщине увеличилось производство кисломолочных продуктов

В Тернопольской области объемы производства кисломолочных продуктов в 1-м квартале 2010 г. сравнительно с аналогичным периодом 2009 г. выросли на 54%.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности областного управления агропромышленного развития Андрей МАЙКА, в целом сметаны, йогуртов и кефира в области в январе-июне т.г. было произведено 4,92 тыс. тонн. Больше всего произвел Тернопольский молокозавод – 3,575 тыс. т, он в 1-м полугодии увеличил объемы производства на 54%. Предприятие «Альма-Вита» произвело 852 т (в 2 раза больше), Кременецкий молокозавод – 255 т (+33%).

Рост объемов производства кисломолочной продукции в области А.МАЙКА объясняет высоким качеством продукции, что дает возможность конкурировать как на собственном рынке, так и в соседних областях.

Производство кисломолочных сыров, по его данным, в 1-м полугодии т.г. в области увеличилось на 15% - до 534 тонн.

«Начали меньше вывозить молока в другие области, соответственно на Тернопольщине заработала перерабатывающая отрасль», – пояснил рост показателей А.МАЙКА.

Больше всего, по его словам, сыров произвел Тернопольский молокозавод – 503 тонны (рост 72% по сравнению с январем-июнем 2009 г.), продукция которого имеет спрос на местном рынке.

Всего в области кисломолочные сыры производят 2 предприятия.