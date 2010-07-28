Аграрный фонд по закупке зерна работает не на полную мощность

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что сегодня Аграрный фонд в направлении закупки зерна нового урожая работает не на полную мощность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

Премьер подчеркнул, что на сегодняшний день для аграриев сложилась благоприятная ценовая ситуация на рынке зерна, и это обеспечивает рентабельное производство сельскохозяйственных хозкультур.

«Однако еще не на полную мощность работает Аграрный фонд. Поэтому прошу министра аграрной политики (Николай ПРИСЯЖНЮК – УНИАН) активизировать работу в каждой области, чтобы именно государственные закупки определяли ценовую ситуацию, и чтобы в Украине был создан запас продовольственного зерна как в центре, так и в областях», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил закупить в Аграрный фонд не менее 4-4,5 млн. тонн зерновых. Об этом он сказал 22 июля во время встречи с министром аграрной политики Николаем ПРИСЯЖНЮКОМ, который проинформировал о ситуации в аграрно-промышленном комплексе, в частности, о ходе сбора урожая.

Учитывая ситуацию на мировом рынке зерна, глава государства обратил внимание на необходимость формирования продовольственного резерва, а также региональных резервов для обеспечения продовольственной безопасности страны.

20 июля Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что в Министерстве аграрной политики Украины ожидают, что Аграрный фонд и ГАК «Хлеб Украины» смогут закупить до 4,5 млн. тонн зерна.

При этом он отметил, что для закупки зерна Минагрополитики намерено привлечь средства от размещения ОВГЗ на сумму 5 млрд. грн. Выпуск облигаций планируется провести в начале августа.

Министр также сообщил, что в Украине отмечается рост цен на зерно, который обусловлен повышением цен на зерно на мировом рынке.