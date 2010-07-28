В Украине уже собрано более 22 млн. тонн зерна

В Украине по данным на 27 июля собрано 22 млн. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабмина заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что наиболее активно уборочная кампания идет в Одесской и Николаевской областях.

«Можем поздравить хлеборобов Одесской и Николаевской областей, которые намолотили более 2 млн. тонн зерна», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также подчеркнул, что ряд областей собрали более 1 млн. тонн зерна.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики Украины снизило прогноз урожая зерновых в текущем году с 45 млн. тонн до 42 млн. тонн.