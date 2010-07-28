Правительство и Министерство аграрной политики планируют после местных выборов организовать и провести обучение сельских и поселковых председателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК сообщил вчера в эфире Житомирской областной государственной телерадиокомпании.

По его словам, "после октября мы начнем мощное обучение сельских и поселковых председателей на основе аграрных и других вузов для того, чтобы наш сельский председатель чувствовал себя полноценным руководителем и лидером общины".

При этом Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что "все это будет сделано для того, чтобы предупредить исчезновение крестьян как класса".

"Это будет такое обучение, как раньше, скажем, проводили повышение квалификации работников", - сказал министр.

Он уточнил, что "сельских и поселковых председателей будут обучать, в частности, созданию сельскохозяйственных кооперативов, правильному механизму разделения на паи земель, соблюдению севооборотов и другим вопросам".