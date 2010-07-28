Присяжнюк за модернизацию национального сельхозпроизводства

Министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявляет, что украинское образование и наука должны разработать новую стратегию производства национальных продуктов питания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил вчера вечером во время пребывания на Житомирской областной гостелерадиокомпании.

По его словам, "теперь украинское образование и отечественная наука просто обязаны поработать над разработкой новой современной стратегии производства национальных продуктов питания.

При этом Н.ПРИСЯЖНЮК раскритиковал практику импортирования в Украину некачественных зарубежных продуктов питания и зерна и отметил, что "уже стало понятно, насколько - в противовес этому - перспективна, в частности, наша отечественная селекция".

"Поэтому нужно найти механизм, действие которого позволит заинтересовать сельхозпроизводителя страны как можно шире использовать достижения науки и образования", - сказал министр.

Он уточнил, что "сейчас Минагрополитики работает над этим и найдет бюджетную мотивацию таким образом, чтобы при бюджетной поддержке украинскому товаропроизводителю интересно было использовать ультрасовременные научные аграрные достижения на своих полях".