В Винницкой обл. ураган повредил более 100 жилых домов

В результате осложнения погодных условий в Калиновском районе Винницкой области на протяжении минувших суток было повреждено более 100 жилых домов.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в Винницкой области.

Также повреждены хозяйственные здания и посевы на приусадебных участках в 6 населенных пунктах Калиновского района; посевы сельскохозяйственных культур (500 га сахарной свеклы, 400 га озимой пшеницы, 300 га ячменя, 300 га кукурузы) в сельскохозяйственных предприятиях Уладово-Люленецкой опытно-селекционной станции (с.Уладовское), ЗАО «Райс Максимко» (с. Коммунаровка) и частного фермерского хозяйства (с.Октябрьское), крыша на 6 зданиях (3 сельскохозяйственных фермы, 3 складских помещения).

Кроме того, в Песчанском районе Винницкой области частично сорван шифер с крыш домов в пгт Песчанка.

В Хмельницком районе в с. Уланов частично повреждена крыша зданий районной больницы, разрушено 3 электроопоры, повреждены крыши 5 жилых домов.

В Жмеринском районе в с. Могилевка – повреждены крыши 10 частных домов.