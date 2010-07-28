Слаута: Качество урожая зерновых будет выше, чем в прошлом году

Качество нынешнего урожая зерновых культур будет значительно выше, чем в прошлом году. Об этом вчера сообщил вице-премьер-министр Украины по аграрным вопросам Виктор СЛАУТА во время рабочего визита в Черниговскую область.

Как передает корреспондент УНИАН, вице-премьер отметил, что, несмотря на длительную засуху и другие природные катаклизмы, которые отразились на количестве урожая зерновых культур, качество зерна в целом по Украине значительно выше прошлогоднего. Так, если в прошлом году в общей структуре урожая продовольственное зерно составляло 30%, то в этом году - 60%. На Черниговщине продовольственное зерно составляет еще больший процент - 75%.

По его словам, в целом в 2010 году мировой вал зерна, а также вал Украины и Черниговщины, в частности, будет значительно ниже, чем обычно. Но, несмотря на это, Украина будет обеспечена хлебом, сказал В.СЛАУТА.

Он также сообщил, что годовая потребность страны в хлебобулочных изделиях составляет 6 миллионов тонн, а на сегодня уже собрано свыше 20 миллионов тонн зерновых, включая кукурузу.

Из-за недополучения урожая зерновых, цены в мире на зерно стремительно пошли вверх. В Украине, например, они увеличились почти вдвое по сравнению с ценами в начале уборочных работ.

"Рост цен на зерно – это хорошо для производителя, который может наверстать нынешние потери, но плохо для конечного потребителя, ведь может привести к росту цен не только на хлеб, но и на мясные изделия, в которых есть зерновая составляющая. Но мы не должны этого допустить", – подчеркнул вице-премьер-министр. В.СЛАУТА также сообщил, что государство имеет 2,5 миллиона тонн переходных остатков зерна, которые могут быть использованы для урегулирования ситуации рыночными методами.

В ходе однодневного визита на Черниговщину вице-премьер-министр Украины по аграрным вопросам посетил предприятие по переработке зерна "Млибор" (г. Чернигов), где ознакомился с работой лаборатории, оценивающей качество зерна; побывал на полях "Черниговской индустриальной молочной компании" в селе Роище Черниговского района, в ЗАО НПО "Черниговэлиткартопля" (с. Седнив Черниговского района) и СООО "Вера" (с. Вихвостов Городнянского района).

Как сообщал УНИАН, в Украине, по данным на 27 июля, собрано 22 млн. тонн зерна. Об этом сегодня на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Напомним, что Министерство аграрной политики Украины снизило прогноз урожая зерновых в текущем году с 45 млн. тонн до 42 млн. тонн.