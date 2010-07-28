Завтра в Украине похолодает

Завтра, 29 июля, в Украине ожидается незначительное снижение температуры и дожди с грозами.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, на Левобережье и в Крыму грозовые дожди, местами сильные дожди, град и шквалы 17-22м/с; на остальной территории местами небольшой (в Карпатах умеренный) кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью 12-17, днем 22-27°; в восточных областях, Крыму и Приазовье ночью 18-23°, днем 26-31°, в Луганской области 32-37°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 10-15°. Ветер в Украине северо-западный, в восточной части юго-восточный, 5-10 м/с.

В столице и Киевской области завтра местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 12-17°, днем 22-27°, в Киеве - ночью 15-17°, днем 24-26°.

Сегодня, 28 июля, температура воды в Черном и Азовском морях 26-29°, в Днепре возле Киева - 26°.