На Прикарпатье убраны почти 45% зерновых

Ивано-Франковск. По оперативным данным, на Прикарпатье урожай зерновых собран на площади 338,395 тыс. га, что составляет 44,1% от общей площади.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации.

В частности, в агропредприятиях зерновые убраны на площади 12,987 тыс. га, что составляет 29,4%.

Согласно предоставленной информации, намолочено 108,248 тыс. тонн зерна, в том числе 34,984 тыс. тонн - сельхозпредприятиями.

Общая урожайность зерновых в области составляет 28,2 ц/га.

В частности, озимая пшеница убрана на площади 23,141 га (общая площадь – 51,816 тыс. га). Средняя урожайность озимой пшеницы составляет 28 ц/га.

Продолжается уборка ржи, засеянной на площади 3,621 тыс. га. Уже собрано урожай на 276 на, намолочено 697 тонн ржи.

По словам заместителя председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Василия БРУСА, в области уже приступили к уборке ячменя и гороха. В частности, ячмень собран на площади 14,929 тыс. га (общая площадь – 24,518 тыс. га).

Рапс убран на более 50% площадей, средняя урожайность составляет 17,8 ц/га.

Как отметил В.БРУС, «сложные погодные условия нынешнего лета – то длительные проливные дожди, то внезапная жара, не дают своевременно собрать урожай. С каждым днем растут потери зерновых. Однако аграрии края делают все для того, чтобы справиться с в целом неплохим урожаем, правда, меньшим, чем в прошлом году».

В то же время зампредседателя ОГА заверил, что в Ивано-Франковской области есть достаточно зерна для регионального и государственного продовольственных резервов.

Справка УНИАН. 23 июля т.г. было принято распоряжение Ивано-Франковской ОГА № 440 «О формировании ресурса продовольственного зерна урожая 2010 года для региональных потребностей и Государственного интервенционного фонда». Органы местной власти – райгосадминистрации и горисполкомы городов областного значения – обязаны «обеспечить формирование Государственного интервенционного фонда, выполнение продовольственной безопасности региона».