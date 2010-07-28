ООН предоставит Луганщине техпомощь

Луганск. Эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (ФАО), прибывшие в Луганскую область, предоставят техническую помощь области по профилактике распространения африканской чумы свиней.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, об этом они заявили сегодня на встрече с заместителем председателя ОГА Александром ОЛЬШАНСКИМ.

Согласно сообщению, международные эксперты ФАО прибыли в Луганскую область, где в ходе 3-х дневного визита ознакомятся с мерами, проводимыми на территории региона по профилактике африканской чумы свиней. По итогам проведенной проверки хозяйств области они передадут свои заключения луганским специалистам, а также предоставят техническую помощь Луганщине по профилактике распространения данного заболевания.

В планах визита – встречи и общение с местными фермерами, выращивающих свиней, посещение продовольственных рынков, а также общение с сельскими жителями, которые занимаются выращиванием свиней для собственного потребления. По словам экспертов, именно мелкотоварные производители могут быть потенциально уязвимыми для вируса, поскольку пренебрегают опасностью заболевания животных.

***ФАО – Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) (англ. Food and Agriculture Organization, FAO) — международная организация под патронажем ООН. Создана в 1945 году. Обслуживая как развитые, так и развивающиеся страны, ФАО выступает в качестве нейтрального форума, где все государства встречаются на равноправной основе в целях обсуждения соглашений и проведения дискуссий по вопросам политики. ФАО помогает развивающимся странам и странам с переходной экономикой модернизировать и совершенствовать методы ведения сельского, лесного и рыбного хозяйства и обеспечивать надлежащее питание для всех.