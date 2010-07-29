В Тернопольской обл. производство безалкогольных напитков выросло

В Тернопольской области в 1-м полугодии 2010 г. объемы производства безалкогольных напитков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 4,1%.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности областного управления агропромышленного развития Андрей МАЙКА, объемы производства негазированной минеральной воды уменьшились на 19% до 304 тыс. дал, газированной – увеличились на 7,7% до 566 тыс. дал. Из них 331 тыс. дал произвело ЗАО «Добрая вода», которое за полугодие нарастило объемы производства газированных вод на 30%. Спад объемов производства негазированных минеральных вод А. МАЙКА объяснил отсутствием спроса и высокой конкуренцией, а также тем, что приостановили производство 4 предприятия Густинского района, на которых с прекращением работы зафиксирован спад на 30%.

Производство сладких вод и разливного кваса в 1-м полугодии выросло на 4,1% до 281 тыс. дал. Из них 155 тыс. дал произвело ЗАО «Добра вода», нарастив объемы производства напитков на 12%.

Минеральную воду и безалкогольные напитки в области в 1-м полугодии производили 8 предприятий, негазированную – только ЗАО “Добра вода”.