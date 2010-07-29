В Тернопольской обл. производство печенья и вафель уменьшилось

В Тернопольской области в 1-м полугодии 2010 г. объемы производства печенья и вафель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 9%.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности областного управления агропромышленного развития Андрей МАЙКА, в целом печенья и вафель произвели 1,568 тыс. т.

Объемы производства шоколадных изделий, по его данным, уменьшились на 24% – до 22 т, сахаристых изделий – на 30% до 78 т (из них мармелада и зефира – 58 т (-24%).

Спад объемов производства А. МАЙКА объяснил уменьшением спроса после роста цен на сладости, а также прекращением экспортных поставок своей продукции Тернопольской кондитерской фабрикой «ТерА».

По состоянию на 1 июля кондитерские изделия в области производило одно предприятие.