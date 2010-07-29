Калиновский "Агромаш" планирует увеличить объем производства

Калиновский "Агромаш" в этом году планирует увеличить объем производства товарной продукции и выполненных услуг на 120%.

Об этом говорится в планах предприятия на 2010 год.

«Увеличение объемов производства товарной продукции планируется не за счет увеличения стоимости, а за счет увеличения количества», - сказано в сообщении.

На предприятии планируется создать отдел маркетинга для реализации собственной продукции.

Общество также планирует работать над решением внутренних проблем, приватизировать землю, привлекать дополнительные материальные и финансовые ресурсы, а также планируется насыщение рынка продукцией, товарами, услугами.

Как сообщал УНИАН, Калиновский "Агромаш" 2009 год завершил с 299 тыс. грн. убытков против 133 тыс. грн. прибыли в 2008 году. Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в 2008 году сократился на 29,14% или на 1,996 млн. грн. по сравнению с 2008 годом - до 4,854 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Калиновское районное предприятие "Агромаш" расположено в Калиновке Винницкой области. Предприятие специализируется на ремонте узлов и агрегатов тракторов типа Т-150, переоборудовании тракторов Т-150 на двигатель ЯМЗ -236, изготовлении газопроводных труб.

Контрольным пакетом акций «Агромаша» владеет физическое лицо, которому принадлежит 52,8% акций.