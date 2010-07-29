В Кировоградской области окончена уборка гороха, урожай собран на площади 19,1 тыс. га.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает Главное управление агропромышленного развития Кировоградской областной администрации.

Валовой сбор гороха составил 29,4 тыс. тонн при средней урожайности 15,4 ц/га.

По состоянию на 28 июля в области собрано 788,2 тыс. тонн озимой пшеницы, что составляет 88% общего количества. Ярой пшеницы собрано 3,4 тыс. тонн или 62% от плана, ярого ячменя - 256,8 тыс. тонн (81%).

Озимая рожь собрана в объеме 5,7 тыс. тонн (77%), овес – 1,5 тыс. тонн (40%).

Подходит к завершению уборка озимого рапса: урожай собран с 97% площадей, намолочено 109,6 тыс. тонн.