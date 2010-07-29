В Черкасской области объявлен 5-й уровень пожарной опасности
14:35, 29 июля 2010Агро
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Вход в лес запрещен
В лесах на территории Черкасской области объявлен 5-й – самый высокий – уровень пожарной опасности. В связи с этим в области запрещен вход в лес – как для лиц, так и въезд транспорта.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Черкасской области, все автодороги перекрыты, продолжаются дежурство групп в составе работников ГУ МЧС в Черкасской области и представителей лесного хозяйства области. Кроме того, личный состав всех лесных пожарно-химических станций переведен на круглосуточное дежурство.
Согласно прогнозам Гидрометцентра, самое высокое состояние пожарной опасности продержится в лесах области вплоть до конца августа.
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