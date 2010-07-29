В Крыму распахали курган 3 тысячелетия до нашей эры
...и засеяли сельскохозяйственными культурами
Прокуратура возбудило дело по факту служебной халатности чиновников, из-за которой оказался распаханным древний курган в Крыму и нанесен ущерб более 1,5 млн. грн.
Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы крымской прокуратуры.
«Чиновники Симферопольского районного отдела земельных ресурсов при оформлении документов на участок не заметили на нем курган диаметром 40 метров и высотой 3 метра. В результате таких действий курган (3 тысячелетия до нашей эры - 12 века нашей эры) оказался распаханным и засеянным сельскохозяйственными культурами. Ущерб составил более полутора миллиона гривен», - говорится в пресс-релизе.
Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура завела дело по статье «служебная халатность» Уголовного кодекса Украины.
Ведется следствие.