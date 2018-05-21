Арбузы и дыни: когда и где покупать, как выбирать и чего остерегаться...

Рынки и магазины Украины уже больше месяца предлагают покупателям аппетитные арбузы и дыни. Продавцы уверяют – содержание нитратов в ранних бахчевых в норме. Но утверждать, что потребитель получит от них всю ожидаемую пользу, не берется никто. Ведь настоящая ценность бахчевых культур не столько в отсутствии вредных элементов, сколько в большом количестве полезных веществ. Потому покупать их лучше после 15 августа – именно тогда на наши рынки попадают арбузы и дыни, собранные действительно на полях.

Скоро первый урожай

Арбузы и дыни, которые сегодня можно купить в любом продуктовом магазине или на рынке, выросли в неестественных тепличных условиях, а потому могут содержать избыток нитратов, и точно не обладают настоящим вкусом прогретых на солнце бахчевых плодов. Как рассказала УНИАН ведущий научный сотрудник Института южного овощеводства и бахчеводства Виктория Соколова, первый урожай полевых арбузов и дынь в этом году будут собирать уже скоро – 1 августа, а потому в ближайшее время украинский потребитель сможет полакомиться действительно хорошими вкусными плодами. «Тепличные плоды уже отошли. Те же, которые вскоре будут собирать, существенно отличаются от арбузов и дынь из-под пленки. Не могу сказать, что тепличные вредны, потому что эти вопросы выясняют соответствующие лаборатории. Но это факт, что в выращивании тепличных больше используют нитратов. Тогда как полевые практически ничем не обрабатывают. Кроме того, эти сорта стойкие к болезням и потому их можно потреблять, не переживая, собственно, за здоровье», - объяснила В.Соколова.

В Институте южного овощеводства и бахчеводства рассказали, что в этом году урожай бахчевых будет средним. Кроме того, арбузы не будут выделяться особенно сладким вкусом и могут быть достаточно большими. «В этом году погода в отдельных районах, где лили частые дожди, не очень способствовала оптимальному дозреванию бахчевых. Во многих районах вода стояла даже на поверхности почвы. Тогда как для дозревания арбузам и дыням больше нужен воздух, чем вода. Потому в этом году они будут менее сладкие, чем обычно, - объяснила Виктория Соколова. – Также вы можете заметить достаточно большие размеры плодов. Это тоже вызвано дождями. Избыток влаги способствует потому, что бахчевые созревают достаточно большими».

Бахчевые с нитратами и без

Вопреки сомнениям потребителей относительно излишка нитратов в ранних арбузах и дынях, санитарные врачи успокаивают: случаи перенасыщения вредными веществами являются редкостью. Кроме того, каждый потребитель имеет право требовать у продавца документы, которые подтверждают лабораторные исследования на безопасность предлагаемого продукта. «При покупке обязательно обращайте внимание на документы. Каждый продавец должен их иметь и по требованию потребителя показать. Наличие таких документов, клинических выводов засвидетельствует, что этот продукт безопасен для потребления», - объясняет главный государственный санитарный врач Львовской областной СЭС Роман Павлив.

Если продавец не предоставит соответствующих документов, вы имеете право отказаться от такой покупки, или же проверить арбуз или дыню самостоятельно в рыночной лаборатории ветсанэкспертизы. Отметим, что допустимый уровень нитратов в бахчевых культурах - 60 мг/кг.

Но для того, чтобы не разочароваться в покупке, лучше ее осуществлять в определенное время и в определенных местах. Так, Р.Павлив советует потреблять овощи и фрукты по сезону – тогда они будут полезными и риск отравиться будет намного меньше. «Любые овощи, фрукты, ягоды нужно покупать по сезону, когда они созревают. Для дынь и арбузов - это август-сентябрь. Тогда они принесут больше всего пользы для организма. Сейчас продают тепличные арбузы и дыни. Они если и не вредны, то не имеют того количества полезных элементов, которые можно почерпнуть от классического арбуза и дыни», - отметил он. Кроме того, не стоит покупать разрезанные арбузы, тем более торговать нарезанными бахчевых запрещено. «Такие разрезанные арбузы опасны не только возможным превышением содержания нитратов, но и бактериальным загрязнением, - объяснил главный государственный санитарный врач Львовской областной СЭС. – Мы за такое штрафуем».

Как выбрать самые вкусные?

От количества арбузов и дынь можно просто растеряться. Но хочется купить самый сладкий, самый сочный и самый вкусный плод. Потому, чтобы правильно выбрать арбуз или дыню, стоит взять на заметку несколько советов специалистов.

В.Соколова советует выбирать дыню по цвету. Действительно, хорошая дыня будет ярко-желтого или оранжевого цвета. Для определения же вкусного арбуза есть другой рецепт. «Попробуйте поскоблить ногтем шкурку. Если ноготь не проваливается, а только снимает верхний эпидермис, значит арбуз спелый. Это самый простой и самый эффективный способ сделать правильную покупку. А сухой хвостик - не всегда показатель. Это может просто говорить о том, что арбуз давно сорвали», - говорит она.

При выборе дыни советуют ее понюхать. Запах должен быть ароматным, насыщенным и приятным. Перезрелая дыня может пахнуть засахаренными фруктами. Не стоит покупать дыню, если вы увидите на шкурке повреждение или вмятины – под ними мякоть может быть ватной и горькой на вкус.

Выбирая арбузы, можно обратить внимание на звук при похлопывании по продукту. Звук зависит от того, размякла внутри мякоть или нет. Зеленый плод будет звенеть, а звук спелого арбуза будет глухим. Кроме того, арбуз не должен быть прибитым, а его шкурка должна быть неповрежденной.

Кстати, перед употреблением арбуза его нужно тщательным образом помыть со щеткой и мылом и обдать кипяченой водой температуры 70-80 градусов. Не разрезанный арбуз может пролежать в холодильнике до двух недель. А вот разрезанный лучше съесть на протяжении суток. Это же касается и дыни. В холодильнике целая дыня может сохраняться неделю, а разрезанная всего 2-3 дня. При этом не забывайте, что сильный запах дыни может ароматизировать другие продукты, потому храните ее в целлофане или фольге. И помните, что арбузы, дыни и другие продукты, которые имеют высокое содержание клетчатки и глюкозы, нужно потреблять только после приема пищи.

Полезная вкуснятина

Мякоть дыни содержит много железа, калия, кальция, магния, витаминов группы В, С и А, каротин и пектины. Благодаря этим микроэлементам, дыня является средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, снижает уровень холестерина в крови и предотвращает развитие атеросклероза, успокаивает нервную систему, нормализует работу желудка, а также выводит токсины.

Арбуз тоже не просто освежает в жару, но и содержит множество полезных веществ. Так, фолиева кислота, которой богата эта ягода (витамин В9), препятствует жировой инфильтрации печени, поддерживает иммунную систему, способствуя нормальному образованию и функционированию белых кровяных телец — лейкоцитов, а также играет важную роль в беременности — регулирует формирование нервных клеток эмбриона, что крайне важно для его нормального развития. Кроме того, арбуз способствует высвобождению застойной желчи. Также арбуз богат клетчаткой, которая способствует выведению лишнего холестерина. Кстати, в санаториях, например, арбузы входят в диетическое питание, есть даже медицинская норма его потребления – 32 килограмма в год.

По словам В.Соколовой, одним из самых вкусных сортов дыни является «Дидона», популярны также сорта «Тавричанка» и «Инея». Среди арбузов наибольшим спросом пользуются «Альянс», «Княжич», «Таврический» и «Белопристанский». Попадают арбузы и дыни на наши рынки и в магазины преимущественно из Херсонской области, а также из Николаевской. Кроме того, выращивают арбузы в Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях. «Сегодня есть даже сорта, которые созревают в более северных регионах», - рассказала В.Соколова.

А нам остается добавить – приятного аппетита!

Наталия Чиж (для УНИАН)