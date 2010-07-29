Кабмин обещает не повышать цены на хлеб
Запасов зерна «более чем достаточно»
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обещает, что правительство не допустит повышения цен на хлеб в Украине в связи с увеличением стоимости зерна.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью общенациональным телеканалам и информагентствам.
Н.АЗАРОВ отметил, что правительство не допустит существенного повышения цены на зерно, а будет добиваться установления оптимальной цены для того, чтобы цены на хлеб сохранились на сегодняшнем уровне.
«Нас устраивает оптимальная цена, при которой цена на хлеб сохранится. У нас есть все условия удержать цену на хлеб», – заверил глава правительства.
При этом Н.АЗАРОВ подчеркнул, что в Украине запасов зерна «более чем достаточно».
Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики Украины намерено инициировать повышение закупочной цены на зерно Аграрным фондом на 20%.
По словам министра аграрной политики Николая ПРИСЯЖНЮКА, соответствующий шаг необходимо сделать, учитывая повышение стоимости зерна на мировых рынках.
По данным министра, нынешние цены на пшеницу выше прошлогодних на 15-20%, а на ячмень – на 7-8%.
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил закупить в Аграрный фонд не менее 4-4,5 млн. тонн зерновых.