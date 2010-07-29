В Черниговской области выросла реализация скота и птицы на убой

Хозяйства всех категорий Черниговской области в январе-июне 2010 года реализовали на убой 27,3 тыс. тонн скота и птицы (в живом весе), что на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области.

Кроме того, за январь-июнь 2010 года производство молока в регионе сократилось на 0,8% – до 289,8 тыс. тонн, а производство яиц выросло на 3,3% – до 149,2 млн. штук.

В сельскохозяйственных предприятиях области реализация скота и птицы на убой увеличилась на 9,9%, производство молока – на 6,3%, яиц – на 15,1%.

В то же время, в хозяйствах населения реализация скота и птицы на убой уменьшилась на 0,7%, производство молока – на 4,3%, а производство яиц выросло на 0,8%.

Доля хозяйств населения в общем объеме производства мяса составила 51,3%, молока – 64,7%, яиц – 80,6%.

По состоянию на 1 июля т.г. общее поголовье крупного рогатого скота в области составило 294 тыс. голов, что на 2,2% меньше, чем на 1 июля 2009 года, в том числе коров – 148,8 тыс. голов (на 5,3% меньше). Поголовье свиней на отчетную дату составило 271,3 тыс. голов (на 15,7% больше), овец и коз – 49,5 тыс. голов (на 3,1% больше), птицы всех видов – 4787 тыс. голов (на 6% меньше).