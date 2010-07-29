В Черкасской области возросло производство сельхозпродукции

В Черкасской области в январе-июне 2010 года общее производство продукции сельского хозяйства возросло на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, в сельскохозяйственных предприятиях региона общее производство продукции увеличилось на 41%, в хозяйствах населения – сократилось на 0,7%.

За отчетный период общий объем производства продукции растениеводства увеличился на 5%, в частности, в хозяйствах населения – на 31%, а в сельхозпредприятиях – сократился на 5%.

Объем производства продукции животноводства в І полугодии возрос на 32%, в том числе в аграрных предприятиях – на 43%, в хозяйствах населения – сократился на 2%.