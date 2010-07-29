В Черкасской области запасы зерна за І полугодие сократились на 27%

В сельскохозяйственных предприятиях Черкасской области (кроме малых) и предприятиях, осуществляющих хранение и переработку зерновых культур, на 1 июля 2010 года было в наличии 301,3 тыс. тонн зерна, что на 27% меньше, чем на аналогичную дату 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, в частности, запасы пшеницы за отчетный период уменьшились на 29% – до 158,8 тыс. тонн.

Непосредственно на аграрных предприятиях области хранилось 104 тыс. тонн зерна (на 10% меньше), в том числе 30 тыс. тонн пшеницы, 35 тыс. тонн кукурузы, 17,8 тыс. тонн ячменя, 3 тыс. тонн ржи.

На элеваторах и зерноперерабатывающих предприятиях на 1 июля т.г. было в наличии 197,3 тыс. тонн зерна, в том числе на элеваторах – 98,2 тыс. тонн.

Запасы семян подсолнечника на отчетную дату составили 64,4 тыс. тонн, что в 2,1 раза больше, чем на 1 июля 2009 года. Непосредственно на аграрных предприятиях (кроме малых) хранилось 9,1 тыс. тонн семян подсолнечника, а на предприятиях, осуществляющих переработку и хранение, – 55,3 тыс. тонн.