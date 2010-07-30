В России зерновые и зернобобовые убраны с трети площадей

В России урожай зерновых и зернобобовых убран с трети площадей, собрано 33 млн. тонн зерна, в том числе пшеницы – 24,6 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве сельского хозяйства РФ.

«По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, по состоянию на 29 июля 2010 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 14,2 млн. га (или 33% к прогнозу), что на 3,2 млн. га больше уровня 2009 года. Намолочено 33,0 млн. тонн зерна (на 1,6 млн. тонн больше 2009 года). Урожайность составляет 23,2 ц/га против 28,5 ц/г в 2009 году», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пшеница в целом по стране обмолочена с площади около 9,6 млн. га, что на 1,0 млн. га больше показателя 2009 года. Намолочено около 24,6 млн. тонн зерна (на 0,7 млн. тонн меньше 2009 года). Урожайность составляет 25,6 ц/га (в 2009 году была 29,2 ц/га).

Ячмень обмолочен с площади около 2,1 млн. га, что на 1,0 млн. га больше 2009 года. Намолочено 4,2 млн. тонн зерна (на 0,9 млн. тонн больше 2009 года). Урожайность составляет 19,9 ц/га (в 2009 году — 30,2 ц/га).