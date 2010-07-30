ROSHEN инвестирует в Клайпедскую кондфабрику 3,2 млн. евро

Кондитерская корпорация ROSHEN, один из крупнейших производителей кондитерской продукции в Украине, намерена до конца 2010 г. инвестировать в Клайпедскую кондитерскую фабрику UAB "Roshen" 3,2 млн. евро.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что это первый этап инвестиций в UAB "Roshen", общий объем которых составит около 8 млн. евро.

Инвестиции будут использованы для закупки и установки новых линий для выпуска карамельной продукции, а также для увеличения эффективности энергетического хозяйства фабрики. После модернизации плановая производственная мощность фабрики будет увеличена до 1290 тонн в месяц. Отмечается, что продукция с литовской фабрики начнет поступать на рынок ЕС с марта 2011 г.

Справка УНИАН. Кондитерская корпорация ROSHEN приобрела в Литве фабрику по производству карамельной продукции AB Klaipedos Konditerija в 2006 г. В начале 2007 г. была проведена модернизация на сумму 750 тыс. евро. С 2007 до 2010 г. объем производства Клайпедской фабрики вырос с 80 к 300 тонн в месяц.

В июне 2010 года фабрика изменила статус с АО в ЗАО и была переименована в UAB "Roshen". Общий объем производства кондитерской продукции в первом полугодии 2010 года вырос на 12%, составив 184 тыс. тонн.

Кондитерская корпорация Roshen владеет Киевской, Винницкой, Кременчугской и Мариупольской кондфабриками в Украине, а также Липецкой кондфабрикой "Ликонф" в России и Клайпедской кондфабрикой Klaipedos konditerija в Литве. Ассортимент продукции насчитывает более 200 видов конфет, шоколада, карамели, печенья, вафель, мармелада и тортов при общем объеме производства 350 тысяч тон в год. Доля производства корпорации Roshen на украинском рынке составляет 25%.