В Крыму убрано 95% зерновых

В Автономной Республике Крым по состоянию на 28 августа т.г. зерновые собраны на 95% всех площадей, намолочено 1 млн. 260 тыс. тонн зерна нового урожая.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского правительства с ссылкой на министра аграрной политики АРК Анатолия КОРНЕЙЧУКА.

По сравнению с предыдущим годом, урожай уменьшился более чем на 200 тыс. тонн. Всего в этом году планируется собрать около 1 млн. 400 тыс. тонн зерновых. Министр отметил, что уборка зерновых будет завершена до 1 августа.

Сообщается также, что в этом году крымские аграрии планируют получить от реализации продукции не меньше средств, чем в прошлом. По его словам, неблагоприятные погодные условия не отразились в значительной степени на качестве зерна. В этом плане, по мнению министра, автономия имеет выигрышные позиции на фоне других регионов страны. "Крым имеет качественное продовольственное зерно, мы готовы реализовать его на внутреннем и внешнем рынках", - сообщил он.

В настоящее время аграрии Крыма ведут работу по заготовке кормов для скота, сбору овощей и фруктов. В регионах автономии готовы приступить к подготовке почвы для осеннего сева. Осенний сев в автономии планируется провести на уровне прошлого года, при этом аграриям даны поручения пересмотреть структуру посевных площадей, так как длительное выращивание одной культуры на одном и том же участке приводит к истощению почв, что влечет за собой снижение урожайности.